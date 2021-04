Sole 24 Ore – Inter, ecco il piano Suning in 2 tappe. Pif si allontana, gli scenari

L'ultimo aggiornamento sulla strategia del colosso cinese per proseguire al timone del club nerazzurro

Daniele Vitiello

Suning vuole tenere il timone dell'Inter. Non solo fino al termine della stagione in corso, ma anche oltre. Al vaglio della proprietà nerazzurra c'è un progetto composto da due fasi, come riporta Carlo Festa sul Sole 24 Ore: "E' allo studio nel quartier generale di Suning, a Nanchino, da parte del presidente Steven Zhang e del suo braccio destro, Simon Yang, che starebbero parlando da qualche settimana con la sede newyorkese di Goldman Sachs, che si è aggiunta alla branch asiatica che da qualche mese ha in mano il dossier.

Il nuovo piano in due tappe di Suning per tenersi l'Inter

Non più al vaglio la cessione del club (che potrebbe avvenire soltanto dopo lo scudetto di fronte ad un'offerta di un miliardo di euro) o un finanziamento ibrido da parte di un fondo specializzato. Questo il dettaglio delle due fasi dell'ultima ipotesi: "La prima prevedrebbe un prestito ponte da 50 milioni per arrivare a fine campionato e affrontare le scadenze, a cominciare dal pagamento degli stipendi dei giocatori fino al versamento degli interessi sui bond, previste a fine giugno e poi a dicembre.

Nella seconda tappa dovrebbe essere cercato un nuovo soggetto finanziario disposto a entrare in minoranza al posto di LionRock, che possiede circa il 30,5% del club.

Per farlo Suning, finanziato proprio dal nuovo partner, dovrebbe prima ricomprare la quota di LionRock, come da patti parasociali (anche se non esisterebbero opzioni put&call), e in seguito far entrare il nuovo alleato nella compagine in aumento di capitale. Secondo i calcoli sarebbe nel complesso un’operazione da circa 200 milioni di euro. Il problema principale è che è difficile trovare un soggetto finanziario disposto a impegnarsi in minoranza su una società che andrebbe, alla fine, ancora più a indebitarsi".

A proposito dei possibili soggetti interessati: "Bain Capital Credit, assieme agli avvocati di Linklaters, Fortress (con Grande Stevens International) e altri soggetti si sono fatti avanti per un finanziamento. Il fondo sovrano saudita Pif (che avrebbe Freshfields come legale) sembra essersi allontanato. E il tempo scorre. A fine giugno ci sarà la prima scadenza per gli interessi sui bond e proprio quella sarà la deadline cruciale per capire il futuro dell’Inter guidata da Suning e la fattibilità (o meno) del piano".