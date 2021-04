Cessione Inter, Zhang blocca tutto: due motivi. “E lo scudetto porta al miliardo”

Il presidente nerazzurro vuole vincere lo scudetto: poi penserà ad eventuali cessioni del club, in minoranza o maggioranza

Ormai è chiaro a tutti: Steven Zhang, prima di dire eventualmente addio all'Inter, vuole vincere lo scudetto. Questo perché, oltre a scrivere il nome del presidente nella storia, gli consegnerebbe il record di prima proprietà straniera in Italia a diventare campione. Ecco perché Suning ha congelato ogni trattativa per la cessione del club, come spiega Tuttosport: "Riuscire a iscrivere per primi il proprio nome in questo particolare albo d’oro sarebbe un motivo di orgoglio, a prescindere dagli eventi successivi. Ma c’è anche un aspetto strettamente economico: la conquista dello scudetto, secondo le aspettative della famiglia Zhang, farebbe aumentare il valore del club.