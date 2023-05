Zhang: “Solo Lukaku aveva previsto la finale di CL. Inzaghi, Inter sulla rotta giusta”

Un altro importante tassello aggiunto alla sua storia all'Inter. Steven Zhang ha parlato della qualificazione nella finale di Champions ai microfoni di SportMediaset. Queste le parole de presidente nerazzurro: «Se mi aspettavo di arrivare in finale di CL a inizio stagione ?Era difficile da credere, solo Lukaku mi aveva detto che lo avremmo fatto. Ha previsto lui questo grande futuro per l'Inter. È un club con una storia di successi, sette anni fa l'abbiamo comprato sapendo quale fosse il focus. Vogliamo continuare così".

«Qualcosa su Inzaghi? Credo che lui abbia una mentalità vincente. In tutte le squadre ci sono up e down e lui è stato bravo a portare la squadra sulla rotta giusta fino alla vittoria. Real o City ora? Sono due grandi squadre, l'Inter ha già superato un girone con due squadre fortissime. Sarà una bellissima finale, daremo filo da torcere a tutti e sarà una bellissima finale per il nostro club».