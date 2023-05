Cambiasso: “Inter, oggi la chiave saranno i quinti. Lukaku? Lo vedo carico”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Esteban Cambiasso, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così prima del derby tra Inter e Milan di Champions League: "Faccio una fatica bestiale a guardare la telecamera quando vedo i giocatori muovere il pallone, ho tanta voglia di giocare ed entrare. Stasera saranno fondamentale gli esterni, i quinti dell'Inter: se loro giocano alti, l'Inter farà la partita che deve fare aggredendo il Milan. Individuo in loro la chiave tattica di oggi. Lukaku? Lo vedo carico, ha una voglia di far parte di questa partita... E oggi è una possibilità reale, coi 5 cambi c'è una motivazione in più: non essere titolare fa male, ma sapere che ci sono 5 cambi ti tiene molto carico. Poi lui dalla panchina dà grande carica. Non mi unisco al coro di quelli che dicono che la finale anticipata è Real-City: è chiaro che di là sono favoriti, ma non vuol dire vincitori scontati".