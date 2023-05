Calabria: “Concretizzando le occasioni sarebbe stata gara diversa. Ora il Milan…”

Calabria, calciatore del Milan , ha parlato ai microfoni di SportMediaset, ha commentato l'eliminazione della CL. «Un po' meglio ma non è bastato? Stasera una buona partita, ma a questi livelli si deve finalizzare. Non ci siamo riusciti. Concretizzando le occasioni avute sarebbe stata una gara diversa, ne sono sicuro. Diciamo che abbiamo poco da recriminare, abbiamo fatto una buona partita, peccato per il primo tempo dell'andata».

«Un messaggio ai tifosi rossoneri da capitano? Questo era un punto di partenza, nessuno si aspettava arrivassimo a giocarci una semifinale, per molti saremmo dovuti uscire ai gironi ma siamo arrivati fino a qui. Ci manca un passo in più per ambire a vincere questa competizione, ci abbiamo messo tutto quello che avevamo e sinceramente la squadra ha fatto quello che poteva. Abbiamo peccato di inesperienza come nel primo tempo dell'andata. Ma pensare in negativo ora non mi interessa. Abbiamo una qualificazione in CL da conquistare in campionato ed è fondamentale, poi tireremo le somme a fine anno», le sue parole.