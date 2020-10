Zhang: “Solidità finanziaria e club stabile mix per Inter vincente. Superlega? Sono a favore di…”

Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a SportLab, convegno promosso da Tuttosport e Stadio in occasione dei 75 anni delle due testate. Ecco le dichiarazioni del numero uno del club nerazzurro, alla guida della società di viale della Liberazione da due anni:

“Sicuramente è un grande cambiamento ma per risolvere il problema o per affrontare un mondo che sta cambiando bisogna eliminare un problema alla volta. È chiaro che il budget nel settore calcistico sia influenzato, ma nel lungo periodo direi che la tecnologia sia la soluzione. Osservando le possibilità di guadagno non solo attraverso la tv ma con i social media, garantendo l’accesso con tutti i supporti digitali. Questo permetterà di raggiungere i tifosi in zone diverse e di culture diverse. Penso che la passione per lo sport sia simile in tutto il mondo. La gente si appassiona e continua a parlarne dopo la partita. Tra i nuovi prodotti abbiamo videogame e social media. La differenza è come utilizzare questi nuovi canali. Nel calcio forse è più importante ciò che accade dopo i 90 minuti. Bisogna collaborare con altri contesti, non solo legati solo all’industria dello sport. Penso che ci siano prospettive interessanti. I nostri modelli di business stanno cambiando. I guadagni si stanno spostando da piattaforme televisive a partnership con nuove piattaforme multimediali. Dobbiamo guardare scenari internazionali per restare in contatto con i tifosi in Asia e America non fisicamente e in Europa fisicamente negli stadi per incrementare i nostri guadagni”.

“Penso che organizzare lo sport con società legate all’industria è una visione a cui lavorare per diffondere gioia positiva. Per riuscirci dobbiamo essere in grado di competere in campo, specialmente per un club come l’Inter che ha un passato ricco e glorioso di cui siamo orgogliosi. Vincere e giocare al meglio è la nostra priorità. Risultati sportivi ed economici, combinati insieme, sono le chiavi su cui stiamo lavorando costantemente. Un’altra cosa che mi rende molto orgoglioso è la gestione in modo giusto di aver mostrato al mondo di poter competere ai massimi livelli. Sono anche fiero di aver formato un gruppo di persone competenti nello staff e in campo che credono nel nostro progetto sia dentro che fuori dal campo”.

“SuperLega? Sono sempre a favore all’idea di migliorare ed evolvere le nostre competenze e prodotti. Dobbiamo analizzare la situazione attuale e il lavoro dopo la pandemia. Vogliamo assicurarci di offrire prodotti competitivi. Rendere i prodotti internazionali aiuterà ulteriormente la nostra offerta. Ripensare all’orario delle partite, spesso non adatto ai consumatori, sarà molto difficile. Per questo dobbiamo presentare un’offerta per essere competitivi sul mercato e rispondere alle richieste in qualsiasi momento dei nostri clienti. Credo fermamente nella validità di questa idea e offriremo prodotti sempre più evoluti e competitivi”.