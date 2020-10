Inter, missione sponsor per Steven Zhang: testa a testa Hisense-Samsung, obiettivo preciso

Terminerà a fine stagione, dopo un sodalizio durato ben 26 anni, la partnership tra Inter e Pirelli: l’azienda di pneumatici non sarà più il main sponsor del club nerazzurro, da tempo in cerca di un sostituto che possa garantire maggiori entrate economiche. Come ricorda Tuttosport, la corsa sembra essersi ormai ridotta a due colossi orientali: Hisense e Samsung, con i quali la famiglia Zhang è a colloquio da mesi.

MISSIONE ZHANG – “Zhang è a Nanchino e tornerà a Milano per l’assemblea dei soci prevista per fine novembre. Anche lui ha una missione fondamentale: trovare lo sponsor che dovrà sostituire Pirelli. Hisense, il cui presidente Zhou Houjian ha già incontrato papà Jindong, è in pole su Samsung (il 21 ottobre Cui Shengzhi, presidente della divisione cinese della multinazionale sudcoreana, ha incontrato Jindong). L’obiettivo? Trovare un partner da 25-30 milioni a stagione“.