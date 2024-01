Fenyves: “Ecco il progetto per San Siro, interesse Inter”. Ma il club: “Il piano A è Rozzano”

Nel corso dell'intervista, l'architetto Fenyves ha dichiarato che, pur non essendo in contatto diretto con le squadre, crede che l'Inter possa essere potrebbe essere la più prossima a considerare questa eventualità. A Open, però, il club nerazzurro nega e precisa: "Noi di questo progetto non sappiamo niente. Non siamo stati contattati da nessuno. Per fare un progetto serio è imprescindibile coinvolgere le squadre, altrimenti resta solo un pourparler. Il nostro obiettivo numero uno resta lo stadio a Rozzano".