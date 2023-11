Inzaghi sicuro: Inter diversa rispetto a un anno fa. Ha detto no a questa richiesta della squadra

Al rientro dalla sosta, l'Inter ha disputato tre gare. Risultato? Tre vittorie e primato consolidato in campionato e in Champions League. Ecco perché, dopo la gara con la Roma, Simone Inzaghi non vuole distrazioni. Come riporta la Gazzetta dello Sport , i giocatori avevano chiesto al tecnico un giorno extra di stop, ma è stato irremovibile. "Simone guarda il calendario e sa che tra fine novembre e dicembre ci saranno impegni durissimi sui campi di Juventus e Napoli. Arrivarci con una certa classifica, ma soprattutto con il gruppo cementato e rinforzato da una serie di risultati importanti è considerato cruciale. Soprattutto a livello mentale", sottolinea il quotidiano.

"In compenso ieri alla Pinetina ha fatto i complimenti allo spogliatoio per l'atteggiamento avuto contro la Roma. Lo voglio vedere anche nelle prossime partite, il senso delle sue parole. Perché è con l'intensità, la giusta mentalità e l'attenzione tattica che l'Inter può mettere in difficoltà chiunque. Si è rivisto il match e ha avuto la conferma che l'Inter è partita forte e che avrebbe meritato di passare in vantaggio per le occasione create nei primi 15-20 minuti. Ciò non è successo e lo scorso anno, in occasioni analoghe, la squadra si era sfaldata nella ripresa. Stavolta (ma non è la prima volta in questo 2023-24), invece, ha continuato a giocare, si è sforzata tatticamente di rispettare il piano gara e ha trovato con merito il vantaggio".