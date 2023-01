Zhang vuole la vera Inter: Steven vicino a squadra e Inzaghi. Caccia al quarto trofeo

"La Supercoppa è domani ed è la competizione più alla portata. Per Zhang può essere il quarto trofeo della sua era. Numero non banale: ci riuscisse, Steven diventerebbe il quarto presidente più vincente della storia dell’Inter. Fa su e giù pure l’Inter in questa stagione. E in particolare in questo 2023: si è visto il piano più alto del palazzo contro il Napoli, ma pure il piano terra o giù di lì con il Monza e il Parma (e col Verona, giusto un pizzico di ascensore per salire appena un po’, non troppo). Zhang vuole la vera Inter. E ci crede, il presidente. Per questo domenica si è imbarcato sul charter con Simone Inzaghi e con la squadra. “Con la squadra”: sono le tre parole chiave intorno al nome di Steven. Un presidente sui generis, quasi un giocatore in mezzo ai giocatori. Ecco perché ieri ha vissuto buona parte della giornata vicino a Inzaghi e ai calciatori. L’ha fatto a colazione, poi in hotel lungo tutta la mattina, fino al pranzo ancora con Lautaro e compagni. Poi nel pomeriggio si è concesso qualche istante di relax, seppur nel pieno di impegni legati all’Inter con riunioni nell’hotel che lo ospita, fino alla cena di nuovo a fianco della squadra. Oggi la sua giornata prevede il pranzo dall’ambasciatore italiano a Riad. E il pieno di fiducia, che avverte e che vuole trasmettere a Inzaghi", racconta La Gazzetta dello Sport.