Zhang, fatta la scelta per il futuro dell’Inter. “E voci di corridoio dicono che…”

Il Giorno fa il punto sul futuro societario dell'Inter. Con il presidente Steven Zhang atteso in Italia a brevissimo

Steven Zhang fa i conti. Il presidente dell'Inter è infatti atteso in Italia per festeggiare l'eventuale vittoria dello scudetto da parte della squadra di Antonio Conte, ma dovrà fare presto: è prevista infatti una quarantena di quattordici giorni per chi viene dall'estero. Spiega infatti Il Giorno: "Ad oggi non ci sono certezze su quando il massimo dirigente rimetterà piede su suolo italiano. Voci di corridoio indicano da tempo che sarà presente quando e se la squadra regalerà a Suning la prima, storica vittoria di una proprietà straniera in Serie A . Un traguardo fondamentale, quasi insperato dopo che per mesi più delle ottime risposte sul campo hanno fatto notizia le difficoltà economiche del club".

Zhang dovrà poi risolvere definitivamente la questione societaria: "Superato lo scoglio di fine marzo, entro cui bisognava presentare la documentazione attinente alle prossime licenze Uefa, l'obiettivo è monetizzare al massimo in ogni settore il tricolore che tutti, in via della Liberazione, sperano di poter festeggiare. La strada scelta in prima istanza da Suning è quella di un finanziamento, a meno che non si presentino realtà in grado di acquistare il 31,05 % oggi in mano a Lion Rock dando alle quota una valutazione in linea con quella di Nanchino. Rispetto a gennaio, la situazione non è cambiata: la famiglia Zhang non scende sotto il miliardo per l'intera società ed è per questo che con Bc Partners si è arrivati a un nulla di fatto e che anche gli altri possibili investitori interessati al dossier non hanno mai mosso passi definitivi".