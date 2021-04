Ritorno di Zhang? C’è un rumor. Mossa Inter: “Club al lavoro per capire se…”

Le ultime sul ritorno in Italia del presidente dell'Inter: il club, in attesa di sapere la data, si è già mosso

"Possibile che l’Inter torni campione d’Italia senza il suo presidente? Sarebbe quantomeno sorprendente". Questo l'interrogativo che si pone il Corriere dello Sport in merito al rientro in Italia di Steven Zhang. Ad oggi, infatti, non è ancora chiara la data del ritorno a Milano del numero uno del club. Ma i tempi, come sottolinea il quotidiano, stringono: "E, infatti, la macchina organizzativa per il ritorno di Steven Zhang in Italia è già stata avviata. Al momento non c’è una data certa per il suo sbarco. Anche se, in base a qualche rumors, ci sarebbe una mezza idea per la fine della prossima settimana.