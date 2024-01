L’Inter ha il sì di Zielinski: triennale da 4,5 mln più bonus. Chiusura sempre più vicina

"Piotr Zielisnki si avvicina all’Inter. A grandi passi, tanto che giugno sembra domani. L’Inter sente di aver mosso tutti i passi giusti tanto da aver convinto, almeno a parole, il centrocampista polacco, pronto a diventare il prossimo - l’ennesimo, si potrebbe dire - colpo a zero della società di Zhang. Zielinski ha in mano una proposta dell’Inter che presto potrebbe trasformarsi in un contratto vero e proprio. Ovvero un triennale, scadenza 2027, da 4,5 milioni di euro netti più bonus, con opzione per una quarta stagione. Nulla che sia stato avvicinato al momento da nessun altro club, né dal Napoli con una proposta di rinnovo né dalla Juventus, che è stata più volte accostata al polacco non fosse altro che per la presenza del d.s. Giuntoli. L’Inter si sente in pole position, anche perché il centrocampista non è interessato a soluzioni diverse, leggi ad esempio la Saudi League. Zielinski del resto piace a tutti, in casa nerazzurra. All’allenatore e pure ai dirigenti, che intravedono un altro colpo a parametro zero con la prospettiva di rafforzare ulteriormente il centrocampo. Non sono ancora maturi i tempi della firma, anche perché siamo dentro il mercato di gennaio ed è bene lasciare aperti i discorsi, anche a fronte di scenari oggi impensabili. Ma i passi mossi dal club di Zhang sono stati importanti, con la tempistiche giuste. E Zielinski non sarà un altro Thuram: non deciderà a fine stagione il suo futuro, ma molto più velocemente", scrive La Gazzetta dello Sport.