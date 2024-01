Sky – Inter su Zielinski? I nerazzurri affonderanno il colpo solo in un caso

Piotr Zielinski vestirà la maglia dell'Inter l'anno prossimo? Il centrocampista polacco è sul taccuino dei dirigenti di viale della Liberazione, ma non è ancora il momento dell'affondo decisivo. Da Sky Sport, nel corso de 'L'Originale' spiegano cosa manca per avvicinarsi alla fumata bianca per il calciatore in scadenza di contratto col Napoli.