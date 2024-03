Zilliacus, offerta per l’Inter senza prove: “Non è vero, era solida. Io 100 mln e gli altri…”

Thomas Zilliacus torna a parlare e racconta come abbia provato davvero ad acquistare le quote dell'Inter. Raine Group è uno dei due advisor, insieme a Goldman Sachs, incaricato a trovare in giro per il mondo possibili investitori che possano entrare nel club e, come riporta The Athletic, Zilliacus aveva preso contatti con la banca per un potenziale accordo.

Zilliacus aveva preso contatti con la banca per un potenziale accordo ma senza però riuscire a produrre prove evidenti della presenza dei fondi che sosteneva di avere per la conclusione dell'affare. Spiega il finlandese in un'e-mail: "Ho nominato come consulente una delle più grandi banche di investimento del mondo. Ho lavorato a stretto contatto con loro e con diversi interlocutori importanti in Italia con una conoscenza dettagliata dell'Inter per strutturare l'offerta. L’offerta presentata per l’acquisto dell’Inter era completa e non priva di sostanza.