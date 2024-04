"Il primo capitolo delle uscite, il più importante, riguarda Valentin Carboni. È un gioiello, ma a volte ai gioielli si può decidere di rinunciare se l’obiettivo è qualcosa di altrettanto bello e addirittura più funzionale. L’Inter valuta l’argentino in prestito al Monza, già nel giro della Seleccion, 30 milioni di euro. Carboni piace, intorno a lui qualche club si è già mosso, ha preso informazioni. In Italia lo segue l’Atalanta, ad esempio. Ma soprattutto la Fiorentina, che non l’ha mai tolto dalla lista degli acquisti, neppure dopo aver tentato l’assalto a gennaio con 20 milioni in mano. Offerta rifiutata, ma a Firenze Carboni è nome che va ancora di moda. E poi occhio alla Premier. E a una squadra in particolare, l’Aston Villa, che ha già fatto seguire il giocatore. A proposito di calciatori che interessano. L’Inter ha osservato attentamente la crescita di Filip Stankovic, oggi portiere della Sampdoria. Crescita che non porterà il figlio d Dejan a un posto dietro Sommer nell’Inter, visto che la società nerazzurra è orientata su un profilo potenzialmente titolare, subito pronto a giocarsi il posto con lo svizzero. Ma le quotazioni del ragazzo sono in ascesa, tanto che è logico pensare che anche con lui l’Inter possa fare cassa. In Italia ha preso informazioni l’Empoli, che però punta solo al prestito. Il mercato vero intorno a Stankovic è in Francia, è lì che bisogna fare attenzione per l’ipotesi cessione utile per le casse nerazzurre".