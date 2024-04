Si proverà così a capire se cin sono i margini per portare Bento Matheus Krepski a Milano come secondo di Sommer, con Audero destinato al ritorno alla Sampdoria. Da quanto raccolto da FCINTER1908.IT non saranno le uscite a determinare il via alle prime trattative in entrata. Conterà la promessa di chiudere in pari, a saldo zero. Sono in corso riflessioni sulle priorità per la costruzione della squadra della stagione 2024-2025. Il portiere brasiliano classe 1999 (in forza all'Athletico Paranaense) potrebbe diventarlo.