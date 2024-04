A proposito dell'olandese: ha un contratto che scade a giugno del 2025. Lo scorso autunno aveva detto no ad una proposta di rinnovo da parte dell'Inter di 4 mln a stagione con bonus e pensava di dire addio a Milano per una nuova esperienza in Premier League. "Di offerte concrete non gliene sono arrivate e c'è stato qualche sondaggio solo da club stranieri di media fascia. Per questo (e perché a Milano sta bene...) ha iniziato a riconsiderare la prospettiva di un prolungamento con il club di viale della Liberazione, soprattutto se potrà continuare a sfruttare i vantaggi del Decreto Crescita. Se l'Inter non riuscirà ad allungare il contratto entro l'inizio della sessione estiva, dovrà provare a vendere Dumfries per non perderlo a parametro zero come successo con Skriniar. E naturalmente i soldi ricavati dal suo addio, saranno investiti nel sostituto", si legge sul sito della rosea.