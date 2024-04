Il piano Inter — Il fatto stesso di pensare (molto) seriamente a Zirkzee, alternativo all’altro attaccante corteggiato, il genoano Gudmundsson –, dà l’idea dell’ambizione dei nerazzurri dopo la stella. Va da sé che l’olandese non sarebbe solo un’alternativa pregiata dietro alla ThuLa, ma potrebbe serenamente sostituire i titolari, se mai arrivassero offerte interessanti: Marcus, ad esempio, ha una clausola di 85 milioni a cui prestare attenzione nei prossimi mesi. In ogni caso, nella fase preparatoria, all’Inter premerà munirsi delle munizioni sufficienti per tentare l’impresa, senza tradire però la regola aurea del mercato: non si spende più di quanto si incassa.

Su questa base si può sfruttare quel filo teso con l’Emilia chiamato Giovanni Fabbian, 20enne centrocampista in ascesa verticale ora di proprietà del Bologna dei miracoli, ma mai uscito davvero dal “controllo” nerazzurro. C’è infatti un’opzione esclusiva di riacquisto a 12 milioni nel 2025 da parte dell’Inter: ciò, in teoria, impedisce al club di Saputo una futura vendita ben più danarosa. Rinegoziare e, magari, rinunciare a questa possibilità pur di ridurre il prezzo di Zirkzee è una possibilità concreta.

I sacrificati — C’è pure un sacrificato quasi “obbligato” sull’altare dell’olandese: Valentin Carboni, altra pepita del vivaio. I nerazzurri non sembrano più strapparsi i capelli all’idea di perdere il talentino 20enne che ha già giocato nell’Argentina di Messi: per caratteristiche si incastra nel rigido 3-5-2 di Inzaghi e per lui è stato già rifiutato un assegno da 20 milioni offerto dalla Fiorentina a gennaio. Semplice, per l’Inter ne vale 30 e in viale della Liberazione c’è fiducia sulla possibilità di trovare presto un acquirente, magari inglese, diposto a spingersi a quella cifra. Sarebbe un tesoro decisivo da “usare” nell’inseguimento a Zirkzee, magari aggiungendo altra cassa da fare con i ragazzi della casa: da Stankovic junior a Zanotti fino ai due Esposito, il panorama qui è vario. Sarebbero sacrifici tollerabili per un bene più grande: un attacco davvero super con un nuovo cespuglio afro in mezzo", si legge.

