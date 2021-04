Primavera, Ascoli-Inter 1-2 risultato finale: Satriano evita la figuraccia

I nerazzurri si impongono grazie alle reti di Lindkvist e Satriano e trovano il primo successo del girone di ritorno

Squadre che fanno il loro ingresso in campo: Ascoli in divisa nera, Inter in maglia bianca da trasferta.

Lancio in profondità per D'Agostino, Sottini chiude in scivolata.

Occasione colossale per l'Inter: Zanotti entra e in area ma viene murato al momento del tiro. Il pallone gli ritorna tra i piedi, assist per Satriano che calcia a colpo sicuro, Marucci alla disperata respinge sulla riga.

L'Inter soffre, gioca male e rischia una vera e propria figuraccia contro l'Ascoli fanalino di coda del campionato, ma conquista la prima vittoria del girone di ritorno grazie a un gol in pieno recupero di Satriano. Brutta prestazione da parte della Primavera nerazzurra, a lungo in difficoltà contro un avversario ben messo in campo e che avrebbe meritato di più. Partono forte i padroni di casa, che prendono da subito il comando delle operazioni e provano a farsi vedere dalle parti di Stankovic, seppur senza creare grossi pericoli. A passare in vantaggio, tuttavia, è l'Inter, grazie al primo centro stagionale dello svedese Lindkvist.

Terza giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: l'Inter di Armando Madonna, reduce dal pareggio casalingo a reti bianche contro la Spal, affronta l'Ascoli di Simone Seccardini, fanalino di coda con appena 5 punti conquistati in stagione. Buone notizie per il tecnico nerazzurro, che ritrova (inizialmente per la panchina) Oristanio, Carboni e Hoti, da tempo assenti per coronavirus il primo e infortunio gli altri due. In difesa nuova conferma per il 2003 Zanotti, in mezzo al campo terzetto composto da Wieser, Sangalli e Squizzato, con Lindkvist alle spalle del tandem Fonseca-Oristanio. Calcio di inizio alle ore 11.