Primavera, Bologna-Inter 0-1 risultato finale: Bonfanti, un gol da primo posto

Ottavo risultato utile consecutivo per i nerazzurri di Madonna che, in attesa del risultato di Milan-Roma, salgono in testa alla classifica

Fabio Alampi

Bologna 0-1 Inter

14:51 - 10 mar Ariva il triplice fischio dell'arbitro: l'Inter batte di misura il Bologna grazie al gol nella ripresa di Bonfanti. 92' 14:47 - 10 mar Ci prova ancora su punizione Satriano, conclusione troppo centrale. 90' 14:47 - 10 mar Concessi 3 minuti di recupero. 86' 14:41 - 10 mar Ci prova su punizione Satriano, palla non lontana dalla traversa. 85' 14:40 - 10 mar Entrata a gamba tesa di Tosi su Fonseca, l'arbitro estrae il cartellino giallo. 82' 14:39 - 10 mar Punizione profonda dalla sinistra calciata da Sangalli, sicuro Molla in presa alta. 79' 14:34 - 10 mar Si rivede in avanti il Bologna: colpo di teste di Pietrelli, nessun problema per Rovida. 75' 14:33 - 10 mar Palla in profondità per Fonseca, Molla esce e blocca il pallone. 73' 14:30 - 10 mar Tripla sostituzione per il Bologna: escono Montebugnoli, Viviani e Roma, entrano Pietrelli A., Sigurpalsson e Annan. 69' 14:25 - 10 mar Occasione per l'Inter: Mirarchi recupera palla e cerca Fonseca a centro area, ma il suo assist attraversa tutta l'area di rigore rossoblu senza trovare compagni. 64' 14:20 - 10 mar Finisce qui la partita di Bonfanti: al suo posto entra Fonseca. 63' 14:18 - 10 mar Inter a un passo dal raddoppio: punizione dalla destra calciata da Sangalli, girata al volo di Tonoli che sfiora il palo. 59' 14:15 - 10 mar Bologna pericoloso: bella combinazione tra Rabbi e Rocchi, bravo Rovida a chiudere lo specchio della porta. 57' 14:13 - 10 mar Intervento troppo irruento di Rocchi su Vezzoni, cartellino giallo per l'attaccante del Bologna. 52' 14:09 - 10 mar INTER IN VANTAGGIOOOO!! BONFANTI!! Clamoroso errore di Molla, che controlla male il pallone su un innocuo retropassaggio e viene punito dalla pressione dell'attaccante nerazzurro. 46' 14:03 - 10 mar Un cambio anche per il Bologna: esce Juwara, entra Rabbi. 46' 14:02 - 10 mar Subito due cambi per l'Inter: fuori Iliev e Wieser, dentro Mirarchi e Boscolo Chio. 14:00 - 10 mar Comincia il secondo tempo. 13:44 - 10 mar Finisce senza recupero il primo tempo di Bologna-Inter: punteggio fermo sullo 0-0. 42' 13:43 - 10 mar Calo di concentrazione di Molla, che riceve un retropassaggio ma rischia di "dimenticarsi" il pallone e di commettere autogol. 40' 13:40 - 10 mar Inter nuovamente pericolosa: Vezzoni ruba palla a metà campo e lancia il contropiede nerazzurro. Uno-due con Iliev e cross forte e tesa sul quale Satriano e Bonfanti non arrivano di un soffio. 35' 13:38 - 10 mar Fase di studio tra le due squadre, grande equilibrio in mezzo al campo. 31' 13:30 - 10 mar Occasione per l'Inter! Iliev riceve lo scarico di Bonfanti, salta due avversari nello stretto e prova il tiro, ma viene murato al momento della conclusione. 27' 13:26 - 10 mar Destro dalla lunga distanza di Iliev, palla che termina alta sopra la traversa. 25' 13:24 - 10 mar Si rivede in avanti l'Inter: scambio nello stretto tra Wieser e Iliev, palla di ritorno per il centrocampista che prova il destro a giro di prima ma non inquadra la porta. 22' 13:21 - 10 mar Bologna vicino al gol: cross dalla sinistra, Juwara colpisce di testa saltando alle spalle dei difensori nerazzurri e sfiora il palo. 18' 13:17 - 10 mar Possesso palla dell'Inter, imbucata per Bonfanti troppo lunga: blocca senza problemi Molla. 16' 13:15 - 10 mar Bologna ancora in avanti: Vergani riceve palla in area di rigore, provvidenziale la chiusura di Casadei. 14' 13:13 - 10 mar Buono spunto di Juwara, che salta un avversario e prova il tiro: la sua conclusione viene deviata in calcio d'angolo. 13' 13:12 - 10 mar Vezzoni fa buona guardia su Rocchi e lascia uscire il pallone, ma l'arbitro concede un calcio d'angolo al Bologna. 7' 13:09 - 10 mar Sinistro dai 20 metri di Juwara, conclusione che termina abbondantemente lontana dalla porta difesa da Rovida. 6' 13:06 - 10 mar Contropiede Inter: Satriano si invola sulla destra e mette in mezzo un pallone insidioso, allontana la difesa del Bologna. 5' 13:04 - 10 mar Buona trama offensiva dell'Inter, combinano Iliev-Bonfanti-Casadei, ma l'azione sfuma. 3' 13:03 - 10 mar Primo spunto del Bologna: Rocchi fugge sulla destra, rientra sul sinistro e crossa in mezzo, palla troppo lunga per Juwara. 12:57 12:58 - 10 mar Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Bologna in classica divisa rossoblu, Inter in maglia bianca da trasferta.

Ottavo risultato utile consecutivo in campionato per l'Inter di Armando Madonna (nono contando anche la Coppa Italia), che vince 1-0 sul campo del Bologna e sale momentaneamente in testa alla classifica, in attesa del risultato di Milan-Roma. Decide un gol nella ripresa di Nicholas Bonfanti, che approfitta di un clamoroso errore del portiere vversario Molla. Prestazione solida e concreta da parte della Primavera nerazzurra, che conferma la compattezza mostrata nelle ultime uscite stagionali. Nel prossimo turno, in programma sabato pomeriggio, l'Inter ospiterà l'Atalanta, storica rivale degli ultimi campionati.

Quattordicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Armando Madonna, seconda in classifica e reduce da 7 risultati utili consecutivi in campionato (8 contando anche la Coppa Italia), affronta il Bologna di Luciano Zauri. Il tecnico nerazzurro conferma il bulgaro Iliev, alla seconda consecutiva da titolare; in difesa rientra Andrea Moretti, a centrocampo si rivede Wieser, davanti turno di riposo per Fonseca, con Bonfanti al fianco di Satriano. Tra i rossoblu occhi puntati sul grande ex Edoardo Vergani. Calcio di inizio alle ore 13.

Le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-3-3): 1 Molla; 2 Arnofoli, 4 Tosi, 6 Milani, 3 Montebugnoli; 7 Viviani, 5 Maresca, 8 Roma; 11 Rocchi, 9 Vergani (C), 10 Juwara

A disposizione: 12 Prisco, 13 Cavina, 14 Rabbi, 15 Pietrelli R., 16 Pietrelli A., 17 Sigurpalsson, 18 Di Dio, 19 Cossalter, 20 Paananen, 21 Annan, 23 Carrettucci, 24 Stivanello

Allenatore: Luciano Zauri

INTER (4-3-1-2): 1 Rovida; 2 Tonoli, 4 Kinkoue, 5 Moretti A., 3 Vezzoni (C); 8 Casadei, 6 Sangalli, 7 Wieser; 10 Iliev, 9 Bonfanti, 11 Satriano

A disposizione: 12 Botis, 21 Basti, 13 Zanotti, 14 Fontanarosa, 15 Dimarco, 16 Boscolo Chio, 17 Lindkvist, 18 Mirarchi, 19 Goffi, 20 Fonseca, 22 Akhalaia

Allenatore: Armando Madonna

Arbitro: Antonino Costanza

Assistenti: Franco, Munerati