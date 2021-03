Primavera, Inter-Atalanta 0-0 risultato finale: cuore e sofferenza, punto che è oro

Termina a reti bianche il big match della quindicesima giornata: decimo risultato utile consecutivo per i ragazzi di Madonna

Tutto pronto per il calcio di inizio, squadre di nuovo in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Atalanta in maglia bianca.

Finisce 0-0 il big match della quindicesima giornata del campionato Primavera tra Inter e Atalanta: i ragazzi di Madonna, al nono risultato utile consecutivo (decimo contando anche la Coppa Italia), soffrono per larghi tratti del match le iniziative degli avversari, ma conquistano un punto importantissimo in ottica classifica. Prestazione di cuore per i nerazzurri, che nel finale si ritrovano in 10 per l'ingiusta espulsione di Sangalli: sugli scudi ancora una volta Rovida, che con le sue parate stoppa tutte e iniziative dei bergamaschi. Ma non c'è tempo per recriminare: mercoledì si torna in campo per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio, sabato trasferta a Genova contro la Sampdoria, una delle squadre più in forma del campionato.