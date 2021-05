Primavera, Inter-Fiorentina 1-0 risultato finale: Bonfanti, gol da primo posto!

I nerazzurri si impongono all'ultimo respiro grazie al quinto gol in campionato di Bonfanti, entrato nella ripresa

Squadre in campo per la fase di riscaldamento.

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica divisa nerazzura, Fiorentina in maglia bianca.

Fonseca allarga sulla destra per Zanotti, palla in mezzo per Satriano, ma l'arbitro segnala una spinta da parte dell'attaccante uruguaiano.

Occasionissima per la Fiorentina: Monteanu serve Spalluto, sponda per l'accorrente Bianco che calcia di prima intenzione, provvidenziale la chiusura si Zanotti.

Contropiede Fiorentina: Bianco verticalizza per Monteanu che si presenta a tu per tu con Stankovic, splendida la chiusura del portiere nerazzurro.

Bella iniziativa di Wieser, che entra in area dalla sinistra e mette in mezzo un pallone velenoso: la difesa viola si rifugia in corner.

Occasion Inter: sponda aerea di Casadei per Satriano, subentra Vezzoni che salta un avversario e mette in mezzo. Decisiva la chiusura sulla linea di Pierozzi.

Satriano incontenibile, Fiorini non può far altro che trattenerlo: ammonito anche il capitano della Fiorentina.

Altro cambio per l'Inter: esce Zanotti, torna in campo dopo più di due mesi Lorenzo Moretti.

Chance colossale per l'Inter: Bonfanti serve Boscolo Chio, che in spaccata da pochi passi spara alto sopra la traversa.

Grande lancio in profondità di Casadei per Bonfanti, Fiorini si salva in corner.

INTER IN VANTAGGIOOOOO!! BONFANTIIII!! Cross dalla destra di Moretti, torre di Casadei per Bonfanti che sbuca alle spalle dei difensori della Fiorentina e di destro batte Fogli!

L'Inter di Armando Madonna torna a vincere dopo il ko contro il Torino e ritrova la vetta della classifica, in attesa del risultato della Sampdoria. Decisiva la rete in pieno recupero di Nicholas Bonfanti, entrato nella ripresa al posto di Satriano. Tre punti d'oro per la Primavera nerazzurra, che per tutta la partita si è scontrata contro una Fiorentina ben organizzata e decisa a strappare un punto dopo gli ultimi risultati negativi: i ragazzi di Madonna rispondono al successo di ieri della Roma, prossimo avversario in quella che si preannuncia una sfida fondamentale per il piazzamento finale.