Primavera, Torino-Inter 3-1 risultato finale: nerazzurri ko, addio primo posto

I ragazzi di Armando Madonna cadono sotto i colpi di Lovaglio, Cancello e Larotonda, inutile il capolavoro di Casadei

Punizione dalla sinistra per l'Inter: cross di Vezzoni, Casadei e Satriano si ostacolano e non riescono a girare di testa.

Zanotti sfonda ancora sulla destra, palla in mezzo, Fonseca colpisce di testa ma non inquadra lo specchio della porta.

Altra sostituzione per il Torino: entra Horvath per La Marca.

Occasione per l'Inter: Vezzoni riceve palla al limite dell'area, evita un avversario e si porta sul sinistro, ma non trova la porta.

Brutto passo falso per l'Inter di Armando Madonna, che cade sul campo del Torino e perde il primato in classifica conquistato solamente la scorsa settimana. 3-1 il risultato finale, con i granata che capitalizzano al meglio gli errori della difesa interista. Il tecnico nerazzurro conferma lo stesso undici visto sabato scorso contro il Sassuolo, e i primi minuti di partita sembrano dargli ragione: Casadei impegna subito il portiere avversario, ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa grazie a una magia di Lovaglio. L'Inter reagisce e al 36' trova il pareggio: capolavoro su punizione di Casadei, palla nel sette e gara di nuovo in parità.