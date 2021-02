Inter-Roma Primavera, formazioni ufficiali: Madonna ritrova Stankovic e Persyn

Le formazioni ufficiali di Inter-Roma, nona giornata del campionato Primavera: nerazzurri in campo con il 4-3-1-2

Nona giornata del campionato Primavera: l'Inter di Armando Madonna, reduce dall'1-1 sul campo del Cagliari, ospita allo stadio Breda di Sesto San Giovanni la Roma di Alberto De Rossi, prima in classifica con 21 punti e 7 vittorie conquistate in 8 partite disputate. Il tecnico nerazzurro presenta tre novità rispetto alla trasferta in Sardegna: in porta ritorna capitan Stankovic, in difesa Andrea Moretti prende il posto di Sottini, sulla destra spazio a Persyn. Confermato il 4-3-1-2 con Oristanio alle spalle del tandem Fonseca-Satriano. Calcio di inizio alle ore 15.