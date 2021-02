Cagliari-Inter Primavera, le formazioni UFFICIALI: torna Oristanio, debutto per Tonoli

Recupero della quinta giornata del campionato Primavera: l’Inter di Armando Madonna, reduce dal successo in Coppa Italia contro il Crotone, affronta il Cagliari di Alessandro Agostini. Il tecnico nerazzurro ritrova dal primo minuto Oristanio, schierato alle spalle del tandem offensivo composto da Fonseca e Satriano; in porta spazio a Magri, in difesa debutto da titolare per Tonoli. Calcio di inizio alle ore 11.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Inter:

CAGLIARI: 1 Ciocci, 2 Palomba, 3 Michelotti, 4 Boccia, 5 Conti, 6 Cusumano, 7 Desogus, 8 Kourfalidis, 9 Contini, 10 Delpupo, 11 Tramoni

A disposizione: 12 D’Aniello, 24 Fusco, 13 Iovu, 14 Kouda, 15 Sulis, 16 Schirru, 17 Caddeo, 18 Tahiri, 19 Felleca, 20 Cavuoti, 21 Sangowski, 22 Masala

Allenatore: Alessandro Agostini

INTER: 1 Magri; 2 Tonoli, 4 Kinkoue, 5 Sottini, 3 Vezzoni; 8 Casadei, 6 Sangalli, 7 Squizzato; 10 Oristanio; 9 Fonseca, 11 Satriano

A disposizione: 12 Rovida, 13 Moretti A., 14 Fontanarosa, 15 Radaelli, 16 Mirarchi, 17 Peschetola, 18 Jurgens, 19 Goffi

Allenatore: Armando Madonna

Arbitro: Paolo Bitonti

Assistenti: Piazzini – Bahri