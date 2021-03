Inter 113, Altobelli a FCIN1908: “Sono nato nerazzurro. Noi onesti da sempre”

Gli auguri alla Beneamata nel giorno del centotredicesimo anniversario di fondazione da parte di uno degli attaccanti più prolifici di sempre

Daniele Vitiello

Undici anni in maglia Inter, conditi da 209 gol, sono impossibili da dimenticare. Alessandro Altobelli, pe tutti Spillo, li custodisce gelosamente nella parte più profonda del suo cuore. Ai microfoni di Fcinter1908.it è tornato sui segreti di una delle generazioni nerazzurre più amate di sempre. Questo il suo pensiero nel giorno dell'anniversario del club: "Sono contento che oggi l'Inter festeggi i suoi 113 anni da prima in classifica. Sta raccogliendo finalmente quanto seminato negli ultimi anni. La storia di questo club glorioso non finirà mai, sono orgoglioso di averne fatto parte per 11 anni".

Questione non di feeling, ma di DNA. "Io non sono tifoso dell'Inter perché ci ho giocato - spiega -, ma perché sono nato interista. Quando ho cominciato a giocare a calcio non immaginavo di fare la carriera che ho fatto, ma sognavo di vestire quella maglia. Negli anni mi volevano Milan e la Juve, ma ho scelto l'Inter perché l'amavo da sempre. E' stato un grande onore rappresentare quella maglia. Ho cercato di farlo nel modo migliore, non so se ci sono riuscito, ma non mi posso rimproverare niente: ho sempre dato tutto".

Dal 1977 al 1988 la consacrazione di un amore destinato a durare per sempre: "Ricordo con grande piacere Fraizzoli, mi è rimasto nel cuore. Era un signore prima di essere un presidente, una persona che ci ha sempre messo tutto a disposizione. Era sempre presente, trascorreva tanto tempo con noi sabato ad Appiano. Ricordo anche che andavamo a messa con lui e sua moglie. Ha vinto meno di quanto avrebbe meritato, ma va giudicato per la persona che è stata. Porto nel cuore anche tutti i compagni di quell'epoca, con cui ancora ora mi sento, e mister Bersellini che mi ha portato a giocare in Serie A e mi ha fatto coronare il mio sogno. Quell'Inter fu prima in classifica dal primo all'ultimo minuto del campionato. Forse abbiamo vinto poco, ma abbiamo cercato di farlo in maniera onesta e questo ci ha sempre contraddistinto".