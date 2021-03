CorSera – Conte va riletto come un buon libro: ecco la profezia sulla sua Inter

Il quotidiano ricorda una frase del tecnico che preannunciava quanto sta accadendo alla sua squadra

Il cammino in campionato dell'Inter procede a vele spiegate. I nerazzurri hanno consolidato la vetta grazie ad una solidità incredibile. Anche il Corriere della Sera si focalizza su questo aspett, ripescando una vecchia frase di Conte: "Antonio Conte va riletto come un buon libro. Due mesi fa disse: «Una volta gettate le fondamenta, si può costruire un grattacielo». Il palazzone dell’Inter continua ad alzarsi perché fondato su una difesa tornata impenetrabile. Con 25 reti subite è la seconda del campionato dietro la Juventus che di gol ne ha incassati solo 21. La trasformazione del reparto arretrato è lampante. La linea dei tre dietro è diventata invalicabile. Skriniar-De Vrij-Bastoni è un trio inscindibile, come i tre moschettieri".