Euro 2020, la Danimarca torna in campo: i tifosi pensano ad un omaggio a Eriksen

Bella iniziativa dei tifosi della Danimarca per omaggiare Christian Eriksen in vista del match contro il Belgio. Il commento del ct danese...

Giovedì la Danimarca scenderà di nuovo in campo per affrontare il Belgio. Non sarà una partita come le altre perché nel ricordo di tutti è ancora impresso il malore di Christian Eriksen nel match contro la Finlandia. Di questa particolare emozione ha parlato il tecnico danese, Kasper Hjulmand: "Ci prepareremo al fatto che sarà emozionante. A partire dal tragitto per arrivare allo stadio".