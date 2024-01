Allegri: “Inter squadra costruita per vincere lo scudetto. Juve percorso diverso”

La Juventus domani ospiterà il Sassuolo per il posticipo della 20ª giornata di Serie A. Ecco le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Il gruppo ha lavorato bene come sempre, sappiamo l'importanza della partita di domani. All'andata non fu una bella serata, prendemmo quattro gol. Hanno grandi qualità tecniche. Per noi domani sono importanti i 3 punti. Dovremo fare una partita importante e concedere poco. Hanno Berardi, Laurienté e Pinamonti, hanno tecnica e gamba. Fanno meglio in trasferta che in casa".