Sanchez, futuro ancora incerto: se parte, all’Inter può esserci un ritorno a sorpresa

Alexis Sanchez può lasciare l'Inter in questa finestra di mercato: per lui solo 8 presenze in Serie A e zero gol

"Il “Leone” è rimasto in gabbia pure a Monza dove - non una novità a latitudini nerazzurre - ha banchettato la “ThuLa”, con Marcus Thuram e Lautaro Martinez che hanno messo la firma (tra gol, assist e rigori procurati) in tutte e cinque le reti interiste. Alexis Sanchez soffre in silenzio: quando l’Inter lo ha ripreso, ha giurato ai dirigenti di non dare problemi, essendo consapevole del ruolo di quarta punta in organico, ma il fatto di essere diventato un soprammobile (8 presenze in A, 1 da titolare per un totale di 158’ in campo) non può certo fargli piacere". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla situazione Sanchez.