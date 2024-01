Inter, la mutazione di Inzaghi: “Parla poco e non ascolta, all-in per la seconda stella”

Momento positivo per l'Inter e per Simone Inzaghi . L'ambiente nerazzurro ha risposto alla grande alle critiche e alle polemiche successive alla gara vinta a San Siro con il Verona. Battuto 5-1 il Monza con una prestazione esaltante e ora l'Inter si prepara per la Supercoppa.

"È sicuramente vero che Inzaghi e la sua squadra «lavorano tanto e ascoltano poco», ma dopo le polemiche della scorsa settimana e il conseguente rischio di non veder valutato come merita un girone d’andata da 48 punti, Inzaghi si è presentato più carico che mai. E i suoi giocatori assieme a lui, quasi telecomandati, per mettere in chiaro le cose e rispolverare il manuale dell’Inter migliore, che nelle ultime settimane aveva preso giusto un velo di polvere. Cambi di campo continui, spinta sugli esterni, difensori all’attacco, con il Calhanoglu migliore di sempre e Lautaro che riesce sempre a migliorare se stesso", analizza il Corriere della Sera.