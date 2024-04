"Se immagina la sua Juve del futuro la immagina che insegue questo calcio con più precisione tecnica o c'è l'idea di una Juve che gioca in maniera differente con uomini da caratteristiche diverse?". Questa la domanda fatta a DAZN a Massimiliano Allegri che rispetto ad un'ipotetica Juventus del futuro ha detto: «Sono un amante di giocatori tecnici, parlo di tecnica e non di modulo, parlo di giocatori. Questa è una domanda che dovete fare alla società, io devo pensare al finale di stagione, cerco di mettere in campo le migliori formazioni per dare equilibrio nella squadra. Ritrovare la vittoria ci darebbe tanta fiducia. Sono secondo della prestazione del secondo tempo. Nel calcio non c'è un metodo o un modulo per vincere, c'è una rosa che va valutata e questo lo fa la società per capire se va rafforzata o se va bene così», ha sottolineato il tecnico.