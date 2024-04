Con un filo di voce, Stefano Pioli, allenatore del Milan , ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi dopo lo zero a zero contro la Juventus. «Stiamo passando un m0mento delicato ma comportarsi come abbiamo fatto, contro la squadra che voleva prendere punti per raggiungerci in classifica è stato importanti. Ci siamo sacrificati e sono contento dei giocatori. C'era una pressione particolare, senza tifosi a sostenerci, abbiamo lottato fino alla fine, una buona reazione insomma».

«Come si trovano le motivazioni in questo finale di stagione? Lavorando sul nostro orgoglio, la voglia di fare bene fino ala fine m, indossiamo una maglia importante, abbiamo tanti tifosi in tutto il mondo e servono grande solidarietà e volontà fino alla fine. Abbiamo difeso con grande determinazione e se possiamo non perdere è un risultato positivo per noi. Solidità stasera mancata nel resto della stagione. Li abbiamo aspettati di più anche per le caratteristiche dei miei difensori. Poi sono i risultati che fanno i giudizi. Mi è piaciuto lo spirito, l'importante è che la squadra abbia uno spirito che porta avanti fino alla fine stagione, la squadra lo ha portato avanti fino alla fine in una gara difficile e in un momento complicato della stagione. Voci sui successori come le ho vissute? Non leggo più da tempo niente, andiamo avanti con concentrazione, era importante oggi e serve la serenità di aiutare la squadra a fare bene fino alla fine. Quello che avevamo preparato per sacrificio e attenzione lo abbiamo messo in campo. Ho avuto le risposte che cercavo e dobbiamo fare punti per arrivare secondi in campionato», ha aggiunto l'allenatore del Milan.