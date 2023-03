Allegri: “Io come Mou? Molto felice, ha vinto 26 trofei. La corsa Champions…”

Alla vigilia della partita contro la Roma, l’allenatore della Juventus Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa

Alessandro Cosattini

Alla vigilia della partita contro la Roma, l’allenatore della Juventus Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa:

“La Roma sta facendo un ottimo campionato, lotta per un posto in Champions, in casa credo sia una tra le prime tre in Europa ad aver subito meno gol, solo 5 in campionato. Viene da 4 vittorie in casa senza subire gol. Bisogna essere bravi e fare una bella partita.

Pogba ha reagito bene, ieri si è allenato, sta bene. Non ha minutaggio, sono rimasto molto contento di come è entrato. Si è calato subito nella partita facendo buone cose, deve crescere, momentaneamente è un’ottima soluzione in panchina.

Miretti rientra, Milik torna dopo la sosta, Kaio Jorge non è a disposizione.

Domani è uno scontro diretto con la Roma, bisogna cercare di staccare il Bologna e quelle dietro. Davanti siamo lontani, vediamo passo dopo passo.

Tridente in attacco? Ci vuole calma coi giocatori che non giocano da tanto tempo.

Io affine a Mourinho? Se mi avvicinano a Mou sono molto contento, ha vinto 26 trofei in carriera. Sta facendo un ottimo lavoro a Roma. Spero di vederlo in campo domani. Una volta che viene buttato fuori durante la partita, quella dopo deve essere in panchina, ci vorrebbe una multa e quella dopo torna.

Dybala è un giocatore importante per la Roma, lo è stato per la Juve, lo conosciamo e gli va dato un occhio di riguardo. Vicino all'area è molto pericoloso.

La rincorsa Champions è difficile, quasi impossibile. Dobbiamo dare continuità. Rimarrà fuori una tra Inter, Milan, Lazio e Roma. C'è anche l'Atalanta che può rientrare comunque, ci sono 42 punti in gioco. Andare in Champions con -15 sarebbe come vincere tre scudetti, non uno".