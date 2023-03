Sky – Mourinho, futuro a Roma? C’è da valutare cosa accadrà a livello internazionale

L'allenatore non ha ancora rinnovato con il club giallorosso: "Verranno fatte riflessioni a tempo debito e non è questo il momento", ha spiegato Di Marzio

Il futuro di Mourinho sarà alla Roma? Gianluca Di Marzio, su Skysport, ha parlato del tecnico portoghese in questi termini: "L'incontro con il club giallorosso sarà più avanti, al momento non c'è un incontro fissato all'ordine del giorno. Ci sarà intanto da vedere il piazzamento in questa stagione e anche la sorte di alcune panchine internazionali. Il tecnico è sempre molto evasivo rispetto alle certezze sul futuro, ma lui è un allenatore talmente intelligente da sapere che ci sono certe panchine che potrebbero liberarsi".

"Per esempio Ancelotti potrebbe non restare al Real Madrid se accettasse la sfida della Nazionale brasiliana. E Mou sicuramente sarebbe nella lista della società spagnola perché ha un grande rapporto con Perez. Anche la panchina del PSG è una bomba ad orologeria. Non sto dicendo che Mourinho va via ma che possono esserci dei movimenti a livello internazionale che magari potrebbero fargli pensare di lasciare la Roma: la lascerebbe solo per un top club. Verranno fatte riflessioni a tempo debito e non è questo il momento", ha concluso il giornalista esperto di mercato.