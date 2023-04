Allegri attacca i suoi giocatori ma insulta l’Inter: “Avete perso contro dei morti”

Continuano ad emergere dettagli sullo sfogo di Massimiliano Allegri al termine della partita persa dalla Juventus contro l'Inter in Coppa Italia. Una sconfitta netta, con la Juve che ha tirato una volta in porta in 90 minuti. Ma una sconfitta che evidentemente non è andata giù al tecnico bianconero, descritto come furibondo nel tunnel e negli spogliatoi.

"Insulti pesanti prima di infilarsi nello spogliatoio e prendersela anche con i suoi: "Ma come si fa a perdere con una squadra di morti? Dobbiamo arrivare davanti in campionato, non devono andare in Champions". Intendiamoci, non è né la prima né l’ultima volta che capita un episodio simile negli spogliatoi, però un nervosismo così è difficilmente giustificabile. Da parte della Juventus nessuna presa di posizione ufficiale, però ieri c’è stata una telefonata distensiva tra la dirigenza bianconera e quella nerazzurra, per abbassare i toni e rientrare nei confini della buona educazione", ha raccontato oggi la Gazzetta dello Sport.