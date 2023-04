Biasin: “Inzaghi? Basta rompergli le balle. Ma se non viene confermato dico occhio a un nome”

"L’eliminazione nel derby di Champions, invece, si trasformerebbe in una micidiale sentenza, del tipo che nessuno direbbe più «bravo, sei arrivato in semifinale» ma «pirla, sei uscito con il Milan». A quel punto tornerebbe d’attualità il toto-nomi (occhio a De Zerbi), ma è anche vero che, oggi, star qui a rompere le balle a uno che in meno di due stagioni ha portato tre trofei, un’altra finale e un sacco di palanche significa voler giocare a tutti i costi a “massacriamolo fino allo sfinimento”. Questo è decisamente il ballo di Simone e Simone non si tira indietro".