Sfogo Allegri, Marotta incredulo: telefonata della Juve all’Inter per chiarire

Un vero e proprio sfogo, prima con i dirigenti dell’Inter e poi con i suoi giocatori. Massimiliano Allegri non è riuscito a controllarsi al termine della sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra i nerazzurri e la sua Juventus, vinta dalla squadra di Inzaghi per 1-0 dopo l’1-1 dell’andata.

“«Siete delle m...», avrebbe detto rivolto a dirigenti (tra cui anche Marotta appunto) e giocatori nerazzurri, «ma tanto arrivate sesti». Insulti pesanti prima di infilarsi nello spogliatoio e prendersela anche con i suoi: «Ma come si fa a perdere con una squadra di morti? Dobbiamo arrivare davanti in campionato, non devono andare in Champions»”.