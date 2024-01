Cesari: “Giallo Gatti corretto ma c’era fallo su Simy prima del rosso a Maggiore”

"Al 53' arriva l'espulsione di Maggiore: la Salernitana contesta Guida per il fallo su Simy. Il giallo di Maggiore è meritato ma c'è un però: ad inizio azione c'è una cosa che non convince. Attenzione a Rugani, che ha le mani su Simy, non gli permette di saltare e si alza la maglia. L'azione doveva essere interrotta lì, non ci sarebbe stato così il rosso a Maggiore"