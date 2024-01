Cesari: “Fallo di Bisseck? Allora è sempre fallo su Arnautovic, gol Verona irregolare”

"Non mi hanno detto settimana scorsa, in Genoa-Inter con Bisseck, che quando ci sono le mani sulla schiena è sempre fallo? Magnani non tocca mai il pallone perché lo tocca Arnautovic, poi c'è un contatto con le gambe e successivamente Magnani tocca il pallone con l'esterno destro, ma le mani sono appoggiate sulla schiena. Settimana scorsa gli arbitri hanno ammesso che era un errore non fischiare fallo di Bisseck. Bastoni? E' chiaro che colpisca Duda, Fabbri dice: 'Attenzione, si alza e mi guarda'. Cosa significa? Assolutamente nulla"

"Il VAR, Nasca, è lo stesso di Juve-Verona e del gol annullato alla Juve per fallo su Faraoni. Ma le due situazioni sono differenti. Nasca, lo abbiamo visto in Juve-Bologna che non è intervenuto per il fallo di Iling su Ndoye, in Genoa-Milan, il fallo di mano di Pulisic, non è intervenuto, abbiamo visto Juve-Verona e lì è intervenuto. Lì c'è anche il pugno di Gatti e Nasca non lo vede, per lui il gioco del calcio è molto similare ad un altro sport. Nasca è stato fermato 5 turni dopo Juve-Bologna, dopo Juve-Verona ne ha saltati 2"