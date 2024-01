Moviola di Inter-Verona, Cesari boccia Nasca: “Anche per il contatto Arnautovic-Magnani”

L'ex arbitro Graziano Cesari si è espresso in maniera totalmente negativa rispetto all'operato di Nasca nel match tra Inter e Verona. "Quando Bastoni esce dall'area di rigore si vede chiaramente una gestualità col braccio. Fabbri non poteva vederlo, il Var doveva intervenire. Il fatto che successivamente sia stata colpita una traversa e dunque sia cominciata una nuova azione non conta: se c'è un grave fallo di gioco, o condotta violenta come in questo caso essendo il pallone lontano, bisogna annullare il gol", ha dichiarato a Sportmediaset.