"Proviamo a mettere un po’ di punti fermi contro i tanti luoghi comuni e il politicamente corretto nel calcio. Allegri non è più un grande allenatore. Lo è stato, in un altro periodo, ora non lo è più. Bisogna prenderne atto senza fare tragedie, soprattutto in certi salotti televisivi (di certo non su Sportitalia). Sono i numeri a dire che da tre anni la Juve non vince nulla e che il primo tempo contro il Cagliari è stato uno dei punti più bassi di questa squadra che, attenzione, non ha affatto una rosa scadente come si vuol far credere pur di non ritenere inadeguato l’Allegri di oggi"