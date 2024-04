Da un anno vedo poca chiarezza sul futuro di Pioli", ha detto Matri a Dazn sul tecnico rossonero in vista del derby

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Alessandro Matri , ex attaccante ed ora opinionista, ha detto la sua sul derby di lunedì:

"Milan e Inter arrivano con due stati d'animo completamente opposti, al Milan è rimasto solo il derby per dare una prova d'orgoglio mentre l'Inter potrebbe vincere questo campionato che è decisamente meritato, non ha dato mai segni di discontinuità. Vorrà sicuramente provare a vincerlo in casa del Milan, conosciamo la rivalità che c'è"