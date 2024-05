De Rossi: “Dybala finché sta in piedi gioca. Serve grande rispetto per Allegri”

DYBALA - "A volte mi nascondo, questa volta non so davvero come stanno, li incontro tra qualche ora. Oggi prepariamo la partita, domattina ci prenderemo altri 30/40 minuti per una rifinitura, di solito non lo facciamo, ma lo faremo domani. Gli dirò poi la formazione, voglio sapere come stanno. Dybala sta benissimo, è triste per la sconfitta come tutti, ha corso tantissimo e sta avendo prestazioni importanti, fisicamente sta dando tantissimo e tecnicamente sappiamo che giocatore è. Mi sta stupendo più di tutti fisicamente, anche in allenamento".

CAMPIONATO - "All-in? Nulla è compromesso, è più difficile di quanto non lo fosse, lo sarà ancora di più. Per 47 partite non hanno mai perso, sarà molto tosta ma possiamo farcela. L'Atalanta a Liverpool ha vinto 3-0. Vedendo la partita dell'andata, con episodi girati diversamente magari sarebbe stato il contrario. Siamo in semifinale, non si fanno calcoli. Dovremo gestire le forze, il campionato è importante, non giocheranno gli stessi 11 domani e nemmeno gli stessi 11 in Germania, ma non molliamo nessuno dei due obiettivi".

LEVERKUSEN - "Lezione di calcio? Ho letto lezione di calcio mia a Pioli a Milano, è stata equilibratissima... Ho letto De Rossi ammazza De Zerbi, ma non c'erano 4 gol di differenza. Ho letto De Rossi ingabbia Tudor, abbiamo vinto 1-0 una partita equilibrata, meritando, ma equilibrata. A me non cambia questo lavoro, non vengo a gonfiare il petto o a tessere le mie lodi. So che le analisi delle partite a volte sono molto poco tecniche, ma il risultato sposta, offusca, a volte dà l'assist per dire ciò che vuole dire il giornalista. A Milano ho visto quanto volessero andare contro Pioli in conferenza... Sembravo lo scienziato del giorno per una mossa con El Shaarawy. Il calcio è così, il vento del risultato spinge e orienta. Alonso è molto forte e il Leverkusen è molto forte, poi dopo il gol preso ho visto meglio loro, prima forse noi. Il gol è stato una mazzata poi, ma io sono orgoglioso di tutti, anche di chi ha sbagliato".

CAMBI - "Abbiamo alternative in attacco, alcuni nostri giocatori li considero indispensabili per noi. Pochi giocatori saltano l'uomo e vanno in velocità, la rosa è costruita così. Dybala finché sta in piedi io lo faccio giocare. Non è veloce come Frimpong, ma crea superiorità con la sua tecnica e la sua classe, può creare un gol sempre".

