Florenzi ascoltato dai pm a Torino: “Scommesse sì, ma mai sul calcio”

È durato all'incirca un'ora l'incontro in procura a Torino fra il calciatore Alessandro Florenzi e la pm Manuela Pedrotta nell'ambito nell'ambito dell' inchiesta sulle scommesse illegali. Al termine, Florenzi ha lasciato il palazzo di giustizia passando per un percorso ricavato sul tetto del complesso. E' un invito alla cosiddetta 'elezione di domicilio' l'atto notificato dalla procura di Torino ad Alessandro Florenzi, calciatore del Milan, nell'ambito dell'inchiesta sulle scommesse illegali. Lo si è appreso in ambienti giudiziari.