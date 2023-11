Stadio, Sala: “Illusorio farlo fuori Milano, si raccontano frottole. Sia Rozzano che San Donato…”

Il sindaco di Milano aggiunge poi di vedere "difficoltà sullo stadio del Milan" perché "i parcheggi sono necessari, essendo la metropolitana a un chilometro e un mezzo. Ma non credo che si possa fare parcheggio nel parco Sud né alla Maura. Dal loro punto di vista, possono recriminare il fatto che da noi c'è il vincolo e le nostre lentezze, non siamo riusciti a dare risposte in tempi brevi. Non voglio considerare questa partita finita. Io invito solamente le squadre a ripensarci. Però è anche questo il motivo per cui, anche in Consiglio comunale, stiamo cercando di portare avanti una mozione per dire alle squadre di stare a Milano. E poi credo che noi dobbiamo fare ancora meglio la nostra parte. Non l'abbiamo fatta sufficientemente bene”.