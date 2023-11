Nessuno come l’Inter in Italia. Da Inzaghi alla squadra “tutti convinti di arrivare in fondo”

"Analizzando le statistiche delle prime dodici giornate di campionato, il dominio dell’Inter diventa ancora più consistente, più pesante, più autorevole. Simone Inzaghi ha costruito una macchina quasi perfetta, che si è inceppata una volta e mezzo proprio in casa, davanti al suo pubblico da record di sold out. Ma nonostante la sconfitta contro il Sassuolo e il pareggio maturato in rimonta contro il Bologna, quando i nerazzurri avanti per 2-0 hanno subito la riscossa rossoblù, in tutte le altre partite è stato uno straordinario show dell’Inter. Che vince e diverte, che macina gioco e sogna in grande. La finale di Champions della scorsa stagione ha fatto fare al gruppo nerazzurro il definitivo salto di qualità a livello di consapevolezza e convinzione: in Italia, nessuna è come l’Inter", sottolinea La Gazzetta dello Sport.