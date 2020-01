Inter, Marotta fiuta il colpaccio. Commisso: “Chiesa può lasciare la Fiorentina sempre che…”

“Sono venuto a Firenze sette volte da quando ho comprato il club e ci siamo visti tante volte. Ho parlato sia con Enrico che con Federico: se vorrà andare via forse potrà andare, sempre che arrivi una buona offerta. Mi piacerebbe avere giocatori che possano diventare delle bandiere come Scirea, Baresi, Maldini, Collovati, Totti o Antognoni”.

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, apre per la prima volta all’addio di Federico Chiesa. Intervistato da Lady Radio, il numero uno viola non esclude la cessione del suo gioiello, che Marotta vorrebbe regalare ad Antonio Conte per la prossima stagione. L’AD interista vorrebbe proseguire il processo di italianizzazione del club: i grandi obiettivi sono appunto Chiesa, Tonali e Castrovilli.