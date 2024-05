Gilardino: “Accordo col Genoa per il rinnovo. Ci auguriamo che Gudmundsson…”

Alla vigilia della sfida contro il Milan, Alberto Gilardino ha parlato così in casa Genoa. "Sì abbiamo trovato un accordo verbale con la società e mancano solo i dettagli. Prossimi giorni firmeremo. Io ho sempre voluto stare qui, l’ho detto. Sono felice di continuare qui per proseguire un lavoro iniziato da tempo con questo gruppo e con questo staff che ha fatto benissimo. Ringrazio la società che ha creduto in me".